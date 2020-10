Chadwick Boseman: svelate le prime immagini dell’ultimo film con l’attore

Netflix ha pubblicato le prime immagini del loro prossimo adattamento cinematografico dell’opera teatrale di August Wilson, nominata al Tony Award, Ma Rainey’s Black Bottom, con un primo sguardo al personaggio di Viola Davis e uno scorcio dell’ultima performance di Chadwick Boseman dopo la sua scomparsa lo scorso agosto a causa di un tumore. Il debutto del film prodotto da Denzel Washington è previsto per venerdì 18 dicembre.

In Ma Rainey’s Black Bottom reciterà l’attrice premio Oscar Viola Davis nel ruolo principale della pionieristica cantante blues con il compianto Chadwick Boseman (43 anni, Black Panther) pronto a interpretare Levee, il giovane e ambizioso fidanzato trombettista di Ma, che aspirava lasciare il segno nell’industria musicale. La sinossi ufficiale del film recita:

“Quando Ma Rainey, la <Regina del Blues, fa un disco in uno studio di Chicago nel 1927, le tensioni ribollono tra lei, il suo agente e produttore bianco e i compagni di band.”



Insieme a Davis e Boseman troviamo il vincitore di un Emmy Glynn Turman (Mr.Mercedes, How To Get Away With Murder, In Treatment), Colman Domingo (If Beale Street Could Talk) e Michael Potts (Show Me A Hero, True Detective).

Il film è diretto dal vincitore del Tony Awards George C. Wolfe (Lackawanna Blues, The Immortal Life of Henrietta Lacks). La sceneggiatura è scritta da Ruben Santiago Hudson. Todd Black e Dany Wolf sono produttori insieme a Denzel Washington. Questo progetto sarà la terza collaborazione tra Davis e Washington, che in precedenza ha lavorato al revival di Broadway del 2010 e all’adattamento cinematografico del 2016 di Fences.

Ma Rainey’s Black Bottom ha debuttato al Cort Theatre di Broadway nell’ottobre 1984, con 276 rappresentazioni prima della chiusura nel giugno 1985, quando ha ottenuto una nomination al Tony Award per la migliore opera teatrale e ha portato a casa un New York Drama Critics ‘Circle Award per la migliore opera americana. Un ultimo saluto quindi ad uno degli attori più amati dal pubblico, che vedono in Chadwick Boseman non solo un attore ma un vero e proprio eroe della vita quotidiana.