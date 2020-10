Monster Hunter World Iceborne: disponibile l’ultimo update per il titolo

Il quinto e ultimo aggiornamento per Monster Hunter World Iceborne è ora disponibile, portando Fatalis, il Drago Nero all’interno del titolo targato Capcom. I giocatori partiranno all’avventura verso il Castello Schrade (o quel che ne rimane) per incontrare il Generale e sconfiggere Fatalis. Oltre alle nuove armi, nuove armature sono anche disponibili così come l’equipaggiamento Palico da creare.

Inoltre, anche il Velkhana Arci-Temprato rientra nei nuovi contenuti dell’update, sebbene diverrà effettivamente disponibile solo tramite una missione a tempo limitato il giorno 16 ottobre, giorno in cui arriverà anche l’evento stagionale Terrazza Lunare di Seliana, il quale celebrerà Halloween con nuove armature, decorazioni e altro ancora.

Infine, tale aggiornamento permetterà ai giocatori di creare la Master Rank Layered Armor, aumentare di livello i ciondoli e aggiungere nuovi pendenti. Purtroppo, questo sarà l’ulitmo update per Monster Hunter World Iceborne, dopo un lungo e continuo supporto ma, per Capcom, la serie non finisce qui. Monster Hunter Rise verrà pubblicato nel mese di marzo 2021 per Nintendo Switch; date pure un’occhiata alla nostra anteprima!