Rogue Company diventa da oggi free to play

First Watch Games e Hi-Rez Studios hanno reso disponibile free-to-play Rogue Company in tutto il mondo su Nintendo Switch, PC tramite Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One. Da oggi, i giocatori possono godere gratuitamente del titolo sparatutto in terza persona in tutte e quattro le piattaforme, con il supporto completo per il cross play e il cross save.

Per celebrare il lancio free-to-play, First Watch Games ha aggiunto un nuovo Rogue alla lista dei mercenari giocabili: Dahlia è un ex ufficiale militare senza compromessi e uno dei capi squadra più decorati al mondo. Non esita mai a prendere decisioni difficili sul campo di battaglia e non le interessa cosa la gente pensa di lei: vuole solo portare a termine il lavoro.

Accogliendo oltre 2 milioni di persone al gioco di accesso anticipato da luglio, Rogue Company è il lancio del gioco di maggior successo di sempre da parte dell’editore Hi-Rez Studios. Con le numerose aggiunte da luglio, tra cui la popolare nuova mappa Lockdown della scorsa settimana, oltre ai regolari aggiornamenti sulla roadmap, Il titolo ha un futuro molto luminoso di fronte a sé.

Con a capo il Lead Game Designer ed ex campione del mondo di Halo, Scott Lussier, Rogue Company è il gioco di debutto di First Watch Games; un gruppo di sviluppatori di Hi-Rez Studios e veterani dell’industria con esperienza di lavoro su alcuni dei tiratori più famosi e di successo del gioco.

Ecco le dicharazioni di Lussier:

Da oggi, i giocatori potranno giocare gratuitamente a Rogue Company, indipendentemente dalla piattaforma. Che si giochi su Switch, PC, PS4 o Xbox One, i giocatori potranno godere della stessa intensa azione in terza persona con un minimo di 60 fps”.

Chris Larson, Executive Producer, ha aggiunto:

Dal lancio dell’accesso anticipato di luglio abbiamo raccolto un’enorme comunità di oltre 2 milioni di pistoleri multipiattaforma. Il loro inestimabile feedback ha garantito che il gioco continui a migliorare sempre di più. Rendendo il gioco gratuito e fornendo un roster di mercenari, modalità di gioco, armi e gadget in continua crescita, siamo incredibilmente entusiasti che molti altri giocatori si uniscano a noi in Rogue Company”.

Rogue Company è disponibile per scaricare e giocare gratuitamente su tutte e quattro le piattaforme.