Intel estende la propria infrastruttura 5G

Intel ha annunciato oggi un’estensione della propria offerta di hardware, software e soluzioni per le infrastrutture di rete, compresi miglioramenti all’architettura software di riferimento. FlexRAN, all’acceleratore dedicato Intel virtualized radio access network (vRAN), ai processori Intel Xeon Scalable e D di nuova generazione (nome in codice “Ice Lake”), e Intel Select Solutions aggiornate per NFVI.

Le caratteristiche principali di Key FlexRAN comprendono:

Nuove ottimizzazioni per la pipeline MIMO Midband massiva per aumentare l’ampiezza di banda.

Nuove ottimizzazioni per la pipeline MIMO Midband massiva per aumentare l’ampiezza di banda. Supporto aggiuntivo per URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) allineato alla versione 3GPP 16. URLLC incorpora una delle funzionalità 5G più attese che supporta livelli garantiti di affidabilità e latenza.

Progettazione di piattaforme scalabili per diverse implementazioni RAN, incluse RAN macro e indoor, RAN distribuita e rurale.

Supporto flessibile per una gamma di processori Intel, adattatori Ethernet, FPGA Intel e schede di accelerazione dedicate.

Ampio supporto e adozione da parte di operatori, organismi di standardizzazione (ORAN Alliance e TIP) e fornitori di soluzioni.

Framework di network slicing e servizi di piattaforma, NFVi cloud-native e virtualizzato, infrastruttura di test e pipeline PHY di riferimento per LTE, 5G Sub6 e 5G mm Wave.