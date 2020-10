Apex Legends: il cross-play sta per entrare in beta

Come sappiamo, qualche tempo fa Respawn Entertainment e Electronic Arts annunciarono assieme che nel loro battle royale di successo, Apex Legends, sarebbe arrivato supporto al cross-play. Bene, publisher e sviluppatore hanno di conseguenza annunciato, nelle ultime ore, che tale funzionalità è quasi in fase beta.

Il 6 ottobre, per la precisione, i giocatori PlayStation, Xbox e PC (tramite Origin) avranno la possibilità di giocare in cross-play con i loro amici tra tutte e tre le console, così da non perdere mai l’occasione di portare in alto il nome delle loro leggende.

Data la grande occasione, Respawn Entertainment festeggerà con l’arrivo di un evento, l’ Apex Legends – The Aftermarker Collection Event che partirà il 6 ottobre e durerà fino al 20 dello stesso mese. L’Aftermarker Collection Event porterà un nuovo Flashpoint LTM in cui la salute dei giocatori si rigenererà all’interno di enormi Flash Point Zones, modificando così le meccaniche utili a rimanere in vita durante la battaglia.

Per più dettagli sull’evento e sulla beta del cross-play potete visitare il sito ufficiale di Electronic Arts mentre, per ricevere le ultime news riguardo Apex Legends vi basterà controllare le pagine ufficiali di Twitter, Instagram e YouTube. Ovviamente, GamesVillage vi aggiornerà su ogni cosa in merito ad uno dei battle royale attualmente più giocati e seguiti.