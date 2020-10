Override 2 Super Mech League: da domani inizia la closed beta

L’imponente picchiaduro della Modus Studios Brazil, annunciato durante la gamescom 2020, Override 2 Super Mech League, ha avuto la possibilità di mostrarsi con un nuovo gameplay, ma non è tutto. Infatti, il titolo, sta per aprire le porte a pochi fortunati durante il periodo di closed beta che partirà domani e durerà fino al giorno 4 ottobre.

Lo sviluppatore non ha ancora dato dettagli sui contenuti che vi saranno nella beta o di quanti mech si potrà usufruire. Il roster del prodotto finale presenterà 20 mech (non includendo Ultraman, essendo un DLC), ognuno con le proprie abilità e Ultimate, devastanti mosse finali. Le modalità di gioco incluse sono le 1vs1, 2vs2, Tutti contro Tutti, Re della Collina e Xenoswarm.

I robot potranno anche essere personalizzati con una varietà di attachments e cosmetiche. La modalità Carriera pare essere abbastanza costruita, visto che verrà chiesto di entrare in un Club, combattere per esso e ottenere Influenza. Override 2 Super Mech League vedrà la luce durante il periodo di vacanze e uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per l’iscrizione alla closed beta (disponibile solo per PC tramite Steam) vi basterà seguire questo link.