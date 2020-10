Recrutei è il nuovo investitore di Upei.GG

La società brasiliana Recrutei, specializzata nel supporto e nella fornitura di piattaforme di assunzione, è il nuovo investitore di Upei.GG, un’agenzia focalizzata sul collegamento di professionisti di tutte le carriere alle opportunità nel mondo dei giochi e degli Esport.

Con questo investimento, Recrutei diventa anche un socio in affari di Lucas “S1mon” Almeida, che oltre a Upei.GG possiede anche azioni della tradizionale organizzazione di Esport INTZ e del portale di notizie Mais Esports.

Cercando di convalidare il modello di business e confermare che Upei.GG potesse essere un’azienda redditizia, è stata condotta una prova di concetto con i partner INTZ e Mais Esports. Dopo l’approvazione, anche i team di Esport e le società di sviluppo di giochi come Team oNe e Fanatee hanno iniziato a mostrare le loro opportunità di lavoro sulla piattaforma. L’organizzazione di Esport Havan Liberty ha fatto un ulteriore passo avanti, utilizzandolo come portale di reclutamento esclusivo attraverso un sistema whitelabel fornito da Upei.GG.

Upei.GG è stata fondata nel marzo 2020 dagli appassionati di Esport Gabriel Sampaio Pangardi e Matheus Morita, con la società di promozione Esport Bad Boy Leeroy (BBL) Felipe Magosso Poveda che si unisce come consulente. Il progetto ha poi ricevuto consulenza in materia di investimenti e business dal CEO e co-fondatore di INTZ Lucas “S1mon” Almeida, che è anche un investitore di Mais Esports, e questa connessione ha coinvolto il portale di notizie di Esport attraverso gli altri associati Eric Teixeira e Rogério Almeida. Dal lato Recrutei, essendo un’azienda attiva dal 2017, gli associati sono Matheus Gomes, Pedro Paulo Silveira e Paulo Rogério Lázari.