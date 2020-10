Schalke 04 sostiene la decisione di FIFA Pro di non pagare per giocare

Ogni anno viene rilasciato un nuovo titolo FIFA , che incontra un’ondata di frustrazione e critiche da parte della comunità degli Esport a causa del costo aggiuntivo di acquisto dei pacchetti giocatore per schierare la squadra migliore.

Per assicurarsi che i professionisti giochino con i pezzi giusti, dovranno spendere circa $ 2K USD. Quest’anno, tuttavia, il giocatore dello Schalke 04 Tim “Tim Latka” Schwartmann ha deciso di averne avuto abbastanza, annunciando in un video di YouTube che non avrebbe acquistato alcun pacchetto giocatori in questa stagione. Lo Schalke 04 ha sostenuto la decisione, annunciando nel proprio video che l’organizzazione donerà i € 2K ($ 2,4K) che avrebbe dato a Schwartmann per acquistare i pacchetti alla Robert Enke Foundation.

“Pay-to-win” è una critica comune ai videogiochi che hanno inserito potenti capacità o risorse all’interno di un sistema che richiede o incentiva fortemente i giocatori a spendere denaro per accedervi. In sostanza, scegliendo di non acquistare pacchetti per acquisire i migliori giocatori, Schwartmann ha scelto di correre una maratona partendo un miglio in più dietro agli altri concorrenti. L’annuncio video di Schalke ha fatto eco al sentimento di molti giocatori riguardo a questi sistemi, in particolare nei giochi competitivi: “il tuo portafoglio non dovrebbe influire sulle tue capacità di gioco”.

Sebbene la decisione possa aver influito sulle possibilità di Schwartmann di ottenere il successo in un torneo in questa stagione, ha ricevuto sia lui che lo Schalke 04 un’ondata di elogi dalla comunità FIFA . Il thread Twitter dell’annuncio è pieno di sostegno e incoraggiamento per l’organizzazione e per la scelta di Schwartmann di prendere posizione contro quelle che molti considerano pratiche predatorie da parte dell’editore EA .

Our FIFA athlete @timlatka announced that he won’t buy any FIFA Points this year as he doesn’t agree that your wallet shouldn’t define your gaming skills. We support his decision and decided to donate the amount of money we would have given to him to the Robert Enke Foundation. pic.twitter.com/O0AVZ3Kgah — Schalke 04 Esports (@S04Esports) September 26, 2020

Oltre al suo effetto sull’integrità competitiva ai massimi livelli, Reichert osserva anche che l’impatto del modello di EA è l’Esport ancora di più a livello amatoriale. I giocatori come Schwartmann che hanno firmato per un team professionista in genere avranno le loro transazioni in-game pagate dall’organizzazione. Tuttavia, se sei un nuovo giocatore che aspira a diventare un professionista, dovrai trovare quei duemila dollari da solo o correre il miglio in più insieme a Schwartmann.

Tim Reichert, Chief Gaming Officer di Schalke 04 Esports, ha spiegato:

Non stiamo affrontando questo problema per un modello di business migliore, ma una migliore possibilità per tutti i giocatori là fuori di farsi strada verso la cima del mondo o il loro paese o la loro città o il loro villaggio. Tutti dovrebbero avere la possibilità di essere i migliori come vediamo in quasi tutti gli altri sport ed Esport.

Secondo Reichert, non c’è stata risposta da EA riguardo alla decisione.