BIG EAST Conference e l’Electronic Gaming Federation annunciano accordo triennale

BIG EAST Conference e la Elettronic Gaming Federation, hanno ufficialmente annunciato un accordo triennale che consentirà alle 11 scuole membri di competere come membri ufficiali, nella stagione multigame di un anno, della lega EGF Collegiate.

Parlando singolarmente:

La BIG EAST Conference è un’associazione di 11 college e università di spicco a livello nazionale che promuovono una sana competizione atletica, un servizio alla comunità e la ricerca dell’eccellenza in ambienti accademici. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito.

La EGF invece è stata fondata nel 2015, ed è riconosciuta come il principale organo di governo nazionale per il livello organizzato delle scuole superiori e le leghe collegiali D-I Esports. I campionati giovanili si ispirano ai migliori aspetti dello sport tradizionale per creare opportunità per studenti e scuole di impegnarsi e progredire. EGF sta lavorando con 32 scuole D-1 questo autunno, tra cui The BIG EAST e la Metro Atlantic Conference (MAAC). Nel giugno 2020, EGF ha ospitato il Walt Disney World EGF High School National Championships che è stato trasmesso su ESPN2.

L’accordo

EGFC gode di un numero crescente di scuole che riuniscono le proprie squadre elite per competere i Campionati Nazionali attraverso una serie di titoli di gioco.

La stagione inizia il 5 ottobre e si svolge a livello nazionale in due split di otto settimane, quindi si passa dai payoff regionali al campionato nazionale EGFC che si terrà poi dal 24 al 25 aprile 2021.

I titoli comprendono Rocket League, Overwatch, FIFA e SSBU, tutte le trasmissioni delle partite saranno trasmesse in streaming su Twitch, YouTube e le varie piattaforme istituzionali.

I membri di BIG EAST includono: Butler University, University of Connecticut, Creighton University, DePaul University, Georgetown University, Marquette University, Providence College, St. John’s University, Seton Hall University, Villanova University e Xavier University.

Il commissario di BIG EAST Val Ackerman, ha dichiarato:

Siamo molto entusiasti che il rapporto che BIG EAST Esports ha goduto con EGF continuerà per i prossimi tre anni con l’appartenenza alla lega in molti titoli. Siamo grati per l’eccezionale leadership che il FEG fornisce annualmente agli Esport collegiali e non vediamo l’ora di collaborare per portare avvincenti partite di rivalità e trasmissioni ai nostri fan in tutto il paese.

Eric Johnson, CEO EGF, ha dichiarato:

Siamo onorati di aver guadagnato la fiducia e il rispetto di tutte le scuole BIG EAST e la leadership della conferenza. EGF sta attirando squadre che vogliono giocare contro i programmi più grandi e migliori in tutto il paese per un campionato nazionale, vogliono avere una voce e una partecipazione nella loro governance, e vogliono un partner che ha le passioni degli studenti come priorità assoluta.

Un numero crescente di altri college e università stanno selezionando EGF non solo in base alla loro governance competitiva, ma il loro impegno a servire le comunità di Esport e team nel campus e praticamente attraverso partnership strategiche, sviluppo educativo, benessere, diversità e inclusione e programmi di leadership del settore.

Gli Esport hanno generato più di 1 miliardo di dollari a livello globale nel 2019 e si stanno espandendo in modo esponenziale nel corso del 2020. Entro il 2022, la crescita degli Esport dal punto di vista della concorrenza e dello spettatore dovrebbe superare i 300 milioni di partecipanti. I programmi collegiali della Divisione I sono iniziati sul serio nel 2015 e ora presentano più di 100 squadre negli Stati Uniti.