World of Warcraft Shadowlands: Blizzard annuncia il rinvio

Pessime notizie per tutti i giocatori dell’MMORPG World of Warcraft. Tramite il sito ufficiale del gioco, Blizzard ha annunciato di aver posticipato l’arrivo della nuova espansione Shadowlands, attesa su PC il prossimo 27 ottobre. La nuova data d’uscita non e stata ancora fissata, con l’espansione attesa ora entro la fine del 2020. Di seguito le parole del produttore esecutivo del gioco, John Hight.

“Volevo farvi sapere che stiamo posticipando l’uscita di Shadowlands alla fine dell’anno e, sebbene siamo ancora in procinto di determinare la nuova data per il lancio, abbiamo ritenuto che fosse importante informarvi di questo cambiamento nei piani appena possibile. Questa è stata una decisione incredibilmente difficile per il team, poiché siamo ansiosi di farvi avere l’espansione nelle vostre mani quanto lo siete voi per giocarci, ma alla fine riteniamo che sia la decisione giusta per il gioco – e per i nostri giocatori.”

“Negli ultimi mesi di test, abbiamo compiuto progressi significativi nell’iterare e perfezionare le funzionalità principali e il gameplay di Shadowlands. Siamo a un punto in cui le zone, la campagna, l’esperienza di ricerca di livello e la storia che dobbiamo raccontare sono essenzialmente pronte per essere condivise. Siamo entusiasti dei Covenants nel cuore dell’espansione ed è stato un brivido vedere Torghast prendere forma in un nuovo tipo di esperienza WoW, grazie in gran parte al tuo contributo.”

“Tuttavia, poiché tutto ha iniziato a combinarsi e abbiamo ascoltato i vostri feedback basandoci su di essi, è diventato chiaro che abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per ulteriori rifiniture e per bilanciare e iterare su alcuni pezzi interconnessi, in particolare quelli relativi all’endgame. Shadowlands è una delle espansioni più complesse che abbiamo mai creato e, sebbene abbiamo fatto grandi progressi, la sfida di mettere a punto l’endgame è stata aggravata dal fatto che il team deve lavorare da casa.”

“Blizzard ha un impegno per la qualità. Crediamo che Shadowlands sarà qualcosa di speciale e abbiamo sentito da molti di voi che la pensano allo stesso modo. Abbiamo bisogno di questo tempo extra per assicurarci che Shadowlands sia all’altezza del suo pieno potenziale.”