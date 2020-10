Mario Kart Live: Home Circuit, nuovi dettagli sul titolo

Nintendo e Velan Studios hanno rilasciato un trailer sul nuovo titolo Mario Kart Live: Home Circuit. Nel trailer sono presenti una descrizione del gameplay e delle modalità del gioco di corse in realtà aumentata.

Mario Kart Live: Home Circuit è una nuova esperienza di Mario Kart sia per i veterani della serie che per i nuovi arrivati. Mario Kart Live: Home Circuit utilizza la tecnologia AR per colmare il divario tra il mondo virtuale di Mario Kart e il mondo reale di casa tua, dando vita agli sport motoristici di Mushroom Kingdom con una combinazione di gameplay sullo schermo e corse di kart fisici.

Di seguito alcune caratteristiche del titolo:

gran Premio

La modalità principale è Grand Prix, che ti consente di affrontare i Koopalings in otto coppe Grand Prix, con 24 gare diverse in totale. Diversi temi ambientali, come sott’acqua, vulcanico e retrò, ravvivano ulteriormente le cose introducendo una varietà di pericoli e caratteristiche di gioco, che influenzano il kart nella vita reale.

Gara personalizzata : questa modalità offre ai giocatori ancora più spazio per la creatività, progettando non solo il layout fisico del percorso , ma anche la possibilità di a ggiungere pericoli, oggetti e altro per dare vita a creazioni davvero uniche.

: questa offre ai giocatori per la creatività, progettando non solo il , ma anche la possibilità di a Prove a tempo : i giocatori creano un percorso e quindi gareggiano per stabilire il miglior tempo possibile competendo contro il proprio record personale o in un’entusiasmante prova a tempo testa a testa che richiede solo una console Nintendo Switch e una partita di Mario Kart Live: Home Circuit .

: i giocatori Modalità Specchio – Per coloro che desiderano una sfida in più, questa modalità consente di giocare tutte le coppe del Gran Premio in un’immagine speculare, con le curve a destra che diventano a sinistra e quelle familiari che diventano sconosciute.

Potete trovare il Sito Ufficiale qui.

Mario Kart Live: Home Circuit uscirà per Switch il 16 ottobre.