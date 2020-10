Dallas Fuel: l’assistant coach non farà più parte del team

I Dallas Fuel continuano la loro scia di cambiamenti, al fine di prepararsi al meglio per la prossima edizione della Overwatch League. Tra questi, uno di quelli che spicca di più è sicuramente l’abbandono dell’assistant coach Min-Gyu “Vol’Jin” Kang.

Vol’Jin è stato all’interno del team per ben tre edizioni, dal momento in cui il franchise dei Dallas Fuel prese vita. Ha svolto la sua posizione seguendo tre diversi head coach nel corso degli anni. L’annuncio è arrivato dall’account Twitter ufficiale dell’organizzazione, che apparentemente si è lasciata in buoni rapporti con l’ormai ex dipendente.

Già in precedenza lo staff dei Fuel ha subito modifiche. Ad esempio, Aaron “Aero” Atkins è stato il primo ad andarsene. Sarà questa la mossa vincente della squadra?

Today, we mutually part ways with @Dallas_Voljin.

We are grateful for the hard work and effort Vol’Jin has dedicated to the organization for the past 3 seasons and wish him nothing but utter success in his future endeavors.

Thank you, Vol’Jin. pic.twitter.com/RMjF3FOf4Y

— Dallas Fuel (@DallasFuel) October 1, 2020