Cloud9: firmato il contratto con il giocatore di scacchi Penguingm1

La celebre organizzazione di Esports Cloud9 ha appena annunciato di aver siglato un contratto con il noto giocatore di scacchi Andrew “Penguingm1” Tang , divenendo così il primo gran maestro ad entrare a far parte del team londinese.

Grazie a questa mossa, i Could9 sono ufficialmente entrati nel girone attuale che vede molteplici squadre di sport elettronici che stanno ultimando accordi con le migliori promesse dell’attività strategica. Lo stesso Penguingm1 è diventato uno degli autori più importanti della scena, a soli 20 anni.

Una mossa peculiare, questa dei C9, dato che il gioco degli scacchi non è nato come un vero e proprio Esports. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della società.

Please join us in welcoming our first GrandMaster Chess Player, @penguingm1, to #C9CHESS! 🐧♟️ #C9WIN

