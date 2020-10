The Falconeer: mostrate le fazioni rivali nel nuovo trailer

La Wired Productions e il creatore del gioco Tomas Sala hanno rilasciato un nuovo trailer di The Falconeer il nuovo RPG di combattimento aereo open world. Il trailer è soprannominato “The Free and Fallen“, ed introduce le forze rivali del mondo del gioco.

“Volevo che il mondo dell’Ursee fosse tangibile, non solo visivamente, ma con la storia e il conflitto che puoi sperimentare”, ha detto il creatore Tomas Sala in un comunicato stampa. “Non è mai immediatamente chiaro chi sia un” bravo ragazzo “o un” cattivo “. Spero che i giocatori possano vivere The Falconeer come un viaggio di scoperta, svelando i segreti del Grande Ursee e della sua gente mentre giocano. “

Di seguito un’introduzione alle “fazioni rivali”:

Il Great Ursee è uno specchio d’acqua pressoché infinito e ospita le fazioni in competizione The Falconeer . Nei cieli i ricchi ei potenti salvaguardano i loro beni a bordo di dirigibili difesi dai mercenari Falconeers, mentre rivoluzione e dissenso fermentano tra gli oppressi ei poveri sulle acque sottostanti. I giocatori supporteranno la fazione prescelta dalle spalle di un potente uccello da guerra, con missioni volanti che plasmeranno il destino del Grande Ursee.

Potrai scegliere tra:

L’Impero del Nord – Il più grande potere del Grande Ursee, il trono imperiale comanda l’Ursee del Nord con nobiltà, sotterfugi e manipolazione come strumenti di potere.

The Mancer Order – I maestri studiosi dell’Ordine controllano tutti gli accessi alla tecnologia attraverso l’Ursee, guidando la marcia del progresso verso una destinazione sconosciuta lungo “ The Path “.

– controllano tutti attraverso l’Ursee, guidando la marcia del progresso verso una destinazione sconosciuta lungo “ “. The Civilian Freehouses – Un assemblaggio vagamente allineato di comunità indipendenti unite in difesa del commercio locale e soggette alle macchinazioni dell’Imperium e dell’Ordine Mancer.

La ribellione di Freebooter – Gli emarginati banditi negli oscuri luoghi dell’Ursee, ora tornati dal loro esilio con oscure e antiche conoscenze per devastare i loro tormentatori di lunga data.

Puoi trovare la Pagina Ufficiale qui.

Il Falconeer uscirà per le piattaforme Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam il 10 novembre.