Overwatch League: il commissario Pete Vlastelica esce di scena, apparentemente

Brutte notizie per la competizione di punta per lo sparatutto in prima persona di Activision Blizzard. Infatti, secondo il celebre magazine The Esports Observer, il committente della Overwatch League Pete Vlastelica sarebbe uscito di scena. Tuttavia, l’uomo manterrà la sua posizione di di CEO e presidente dell’azienda.

Non è la prima volta che un membro di questo calibro lascia la Overwatch League. Già a maggio del 2019, il precedente ambasciatore Nate Nanzer decise di abbandonare la sua carica per andare a lavorare per Epic Games.

Di certo un duro colpo, questo. Soprattutto dopo il calo di spettatori che la OWL ha subito nell’ultima edizione.