Il nuovo Galaxy S20 FE arriva oggi con una promozione

Samsung Electronics Italia annuncia la disponibilità in Italia di Galaxy S20 FE, da oggi in vendita su samsung.com e presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di consumo e degli operatori telefonici. Con l’arrivo sul mercato italiano del nuovo smartphone della famiglia Galaxy S20, l’azienda presenta anche il lancio di un’esclusiva promozione dedicata a tutti i dispositivi top di gamma della serie Galaxy, tra i quali smartphone, tablet e notebook.

Da oggi fino al 25 ottobre 2020, collegandosi al sito ufficiale o accedendo all’app Samsung Members sarà possibile ottenere un buono sconto fino a 400€ sull’acquisto di selezionati prodotti Galaxy. Per usufruire del bonus, riscattabile entro il 30 ottobre 2020, basterà inserire il codice alfanumerico prima di concludere l’acquisto sullo shop online di Samsung, o presentare il codice a barre in formato cartaceo o direttamente dallo schermo del proprio device negli store fisici dove verrà scalato immediatamente dall’importo totale in cassa.

Nel caso in cui siete interessati a scoprirne di più riguardo le specifiche tecniche del nuovo smartphone Galaxy S20 FE, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra news dell’evento Unpacked.