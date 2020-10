Fall Guys: in arrivo nuovi aggiornamenti nella Stagione 2

La stagione 2 di Fall Guys introdurrà più modi per i giocatori di personalizzare i propri profili, ha rivelato lo sviluppatore Mediatonic. Sono in arrivo nuove funzionalità per il popolare battle royale nella sua prossima stagione e Mediatonic ha iniziato a darci un’idea di cosa esattamente arriverà nel gioco nelle prossime settimane.

L’account Twitter di Fall Guys ha mostrato sia le targhette che i titoli che appariranno nel titolo a partire dalla stagione 2, entrambi raggruppati nella scheda “Interfaccia” del menù di personalizzazione. Sarai in grado di scegliere tra una varietà di design diversi per il tuo “Stile banner“: le opzioni mostrate finora includono una fetta di pizza, una bandiera dell’orgoglio e una corona.

I soprannomi ti permetteranno di impostare un nome personalizzato mostrando i tuoi successi o i tuoi fallimenti agli altri giocatori. Gli esempi mostrati finora includono “Rookie“, “Sir Hugs A Lot” e “Facendo del loro meglio“. La stagione 2 di Fall Guys aggiungerà anche alcuni piccoli aggiornamenti al gioco, inclusa la possibilità di “cadere” nella tua prossima partita con chiunque sia nel party.

La stagione includerà anche un tema “Fantasy medievale” e lo sviluppatore ha confermato che sarai in grado di ottenere il 600% in più di corone d’oro tramite premi progressivi. La stagione 2 di Fall Guys inizierà la prossima settimana. Finora, Fall Guys è stato uno dei giochi che abbia visto già dal lancio maggior successo su PC dai tempi di Overwatch.