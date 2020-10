L’uscita della RTX 3070 è stata rinviata

Nvidia ha annunciato che l’ultima, che conosciamo, scheda grafica della serie 3000 che ancora deve uscire sul mercato vedrà la propria data di pubblicazione rinviata. Parliamo della RTX 3070 che, apparentemente, non arriverà prima della fine del mese di ottobre.

La news è arrivata direttamente dal blog ufficiale dell’azienda, in cui è stata motivata l’ardua scelta. In pratica, la corporazione ha preferito aspettare ancora un po’ al fine di ottenere più copie di RTX 3070 e non incorrere nei rilasci disastrosi che già abbiamo visto con gli altri due modelli.

Precisamente, dovremo aspettare fino al 29 ottobre per ottenere a soli 500 euro una delle GPU più potenti di sempre.