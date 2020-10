Dive Esport: Intervista a Massimiliano Rossi

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Massimiliano Rossi, co-founder ed amministratore di Dive Esport, una persona ricca di energia e voglia di fare ma soprattutto con la volontà di portare a pieno il mondo Esport in Italia.

Dive Esport è stata fondata a gennaio 2020 ed è considerata una nuova realtà italiana al mondo Esport. Non sono state fatte presentazioni acclamanti come a mostrare una volontà di operare dietro le quinte del sistema competitivo ma con collaborazioni e risultati molto importanti.

Come Samsung Morning Stars, organizzazione conosciuta in tutto il mondo e gestito da Dive Esport, quest’ultima è anche proprietaria in maggioranza di Tempra Esport che è una nuova società italiana che ha deciso di investire nella scena di Rainbow Six Siege, shooter strategico di Ubisoft, acquisendo un team francese che compete nella European League.

Parlando con Massimiliano Rossi abbiamo dunque capito che Dive Esport si muove su più fronti e non solo. Rossi è Laureato in Scienze Sportive con magistrale in Management dello Sport, ha lavorato per il team Inferno Esports tra il 2014 e il 2018, partecipando come team manager prima e general manager poi a diversi eventi online e offline.

Ciao Massimiliano, iniziamo direttamente col chiederti come nasce l’idea di Dive Esport, la tua storia dietro questo progetto.

Il nostro principale obbiettivo è trasmettere competenza per creare team vincenti, allo stesso tempo speriamo di raccontare le gesta sportive dei nostri pro gamer per entrare in contatto con la community Esport.

All’ epoca io e Francesco veniamo acquisiti da Samsung come Inferno Esport per la gestione del team Morning Stars e da lì decidemmo di iniziare questa Start Up che opera nell’ industria gaming ed Esport con la gestione di due team: Morning Stars e Tempra Esport. Inoltre offriamo servizi di diverso genere ai brand che vogliono entrare in contatto con i gamer. Questo lo facciamo tramite un portfolio di talent tra streamer e youtuber tramite eventi che sono concentrati su ingaggio della comunity dei gamer.

Ciao, è un piacere. Allora Dive Esport nasce esattamente alla fine del 2019 come Start Up insieme anche a Francesco Caforio. Iniziamo a fonderla per dare concretezza ad un idea precedente, nel 2014 io e Francesco ci incontriamo dove lui era presidente di Inferno, team italiano Esport più rinomati, ed io entro a far parte del team. Iniziamo così un percorso spinto dalla passione, applicando il mio background accademico sportivo a quello degli Esport e ciò ha creato un modello di gestione sicuramente innovativo siccome sono uno dei pochi che ne fa uso.

Massimiliano espone l’efficienza di Dive Esport nel momento in cui i brand vogliono ingaggiare la community, siccome si muove su vari lati. Questa Start Up ha fatto crescere sia Massimiliano che Francesco, e ha portato a conoscenze di vari brand.

Ovviamente inseriamo anche Francesco nel merito, quindi grazie a voi comunque si tiene attiva la firma italiana negli Esport. Come lo vedi questo rapporto Italia-Esport?

Diciamo che comunque il 60% degli italiani sono gamer, gli Esport è un segmento del gaming stesso. Gli Esport sono comunque un fenomeno nuovo se così si può dire, chiunque è gamer nella propria cameretta ma ci sta la persona che quindi gioca senza essere visto. Gli Esport sono il contrario, sono pochi che giocano ma tantissimi che guardano. In Italia siamo tutti gamer, ne abbiamo tanti che hanno raggiunto grandi livelli negli Esport, si prenda di esempio League of Legends, ci sono molti gamer italiani che sono all’estero. Ma lo stesso vale per FIFA, Formula 1, Starcraft, quindi esiste il gaming in Italia ma anche l’Esport diciamo che camminano insieme. Ciò che manca è professionalità e competenza, ma no che non ci sia proprio, esiste ma poco rispetto ad altri paesi insomma. Ovviamente sono fiducioso della posizione che ha l’Esport in Italia, comunque le cose stanno cambiando in meglio fortunatamente quindi non è da escludere che avendo tanti gamer, l’Italia possa diventare una potenza del settore.

Insomma all’Italia manca professionalità ma stiamo recuperando. Abbiamo una base di potenzialità non da poco, effettivamente in Italia siamo visti come gamer singoli, nemmeno in team. Molti giocatori italiani vanno all’estero, ma ci sarà un motivo per cui chiamano comunque i giocatori italiani, e fanno carriere non da poco.