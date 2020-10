DIRT 5: mostrato il Rally Raid in Cina

Dopo il filmato della scorsa settimana che mostrava Cape Town in Sudafrica, Codemasters ha pubblicato un nuovo video relativo a DIRT 5. Stavolta il gameplay è tratto dal Point-to-Point Rally Raid in Cina. Il Rally Raid è uno dei tipi di eventi punto-a-punto in DIRT 5, che combina percorsi divisi, diversi terreni e paesaggi per lunghe gare. Nel filmato si vedono sfrecciare auto attraverso risaie, monumenti iconici e villaggi tradizionali, andando a creare un epico percorso off-road.

Questo evento Rally Raid mostra anche le auto della classe Modern Rally, tra cui la Skoda Fabia R5 e la nuova Ford Fiesta R5 MKII. A questi eventi possono partecipare anche camion, buggies e molti altri veicoli.

Robert Karp, Development Director del gioco, ha dichiarato: “Abbiamo aggiunto un altro livello di imprevedibilità a DIRT 5 negli eventi Rally Raid. I tuoi riflessi devono essere rapidi e dovrai essere preparato per tutto ciò che ti capiterà. Un luogo come la Cina è perfetto per queste gare. Il team ha creato alcuni fantastici percorsi tentacolari attraverso un ambiente denso e vario, che sono sia visivamente che tecnicamente sorprendenti “.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 6 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, poi dal 10 novembre su Xbox Series X/S e dal 19 novembre su PlayStation 5.