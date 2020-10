Book of Travels: nuovo video gameplay

Lo scorso ottobre vi avevamo parlato di Book of Travels e della sua campagna Kickstarter finanziata in quattro ore (arrivando alla fine ad oltre 240 mila euro). Oggi gli sviluppatori di Might and Delight hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra degli snippets, dei frammenti, di gameplay.

Come fanno sapere gli sviluppatori, “Queste clip sono state registrate su un server per giocatore singolo, quindi danno un’idea del mondo di gioco senza la presenza di altri giocatori. Ci auguriamo che vi diano un’idea di alcune delle aree, degli ambienti e delle funzionalità su cui stiamo lavorando. Book of Travels è un TMO (il modo in cui gli sviluppatori lo hanno chiamato, Tiny Muliplayer Online) e non vediamo l’ora di condividere di più su come interagirai in quegli incontri occasionali con i giocatori in futuro. Il nostro prossimo aggiornamento video arriverà a novembre, quando condivideremo filmati di gioco più lunghi e ininterrotti!

Come sempre, ci piacerebbe sentire i tuoi pensieri e il team effettuerà il check-in per rispondere alle tue domande, quindi chiedi pure! E se hai qualcosa sul gioco di cui vuoi che parliamo o che mostriamo, faccelo sapere proprio qui nella sezione commenti.”

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che l’uscita di Book of Travels è prevista per il primo trimestre del 2021 su PC, Mac e Linux.