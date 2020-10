Cooler Master: pubblicato in America il mouse MM720

Cooler Master ha annunciato l’arrivo del nuovo mouse da gaming MM720, che presenta caratteristiche fuori dal comune. Al momento, la periferica è disponibile solo in America ma in futuro arriverà anche in Europa. Il costo del prodotto è di soli 50 dollari e sarà acquistabile negli USA dal 27 ottobre.

Il primo elemento che salta all’occhio sull’ultima pubblicazione di Cooler Master è sicuramente il peso, di soli 49 grammi. Il design riprende quello del più famoso Xornet, sempre della stessa azienda. Le colorazioni disponibili sono nero opaco e bianco patinato. Il sensore utilizzato è il top di gamma PixArt PMW 3389.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale del mouse MM720.