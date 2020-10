Remothered Broken Porcelain: pubblicato un nuovo trailer sulla storia

Mancano sempre meno giorni all’uscita di Remothered Broken Porcelain, secondo capitolo della serie creata e diretta da Darril Arts (Chris Darril), pubblicato da Modus Games e sviluppata da Stormind Games. Poco fa è stato pubblicato un nuovo filmato filmato, dal titolo “The Story so far”, che fa da ponte tra il primo e il secondo episodio, mostrando quindi gli avvenimenti di Tormented Father con la protagonista Rosemary Reed, per poi passare a quello che succederà in Broken Porcelain, con Jennifer e Linn, e il ritorno della stessa Rosemary.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che l’uscita del gioco è stata recentemente anticipata. Inizialmente previsto per il 20 ottobre, Remothered Broken Porcelain sarà disponibile dal 13 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Caratteristiche principali attraverso la pagina Steam: