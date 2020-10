Jamie Foxx riprenderà il ruolo di Electro per Spiderman 3

Anche se il film di cui faceva parte potrebbe aver ricevuto recensioni generalmente contrastanti e portato alla cancellazione della sua serie, secondo The Hollywood Reporter Sony è in trattative finali per riportare Jamie Foxx nel ruolo dell’iconico cattivo di Spider-Man, Electro, per il prossimo terzo capitolo con protagonista Tom Holland.

Mentre la maggior parte del cast della serie originale è destinata a tornare per il terzo capitolo del franchise, il casting di Jamie Foxx non era del tutto certo. L’attore ha già interpretato il ruolo in The Amazing Spider-Man 2 del 2014 diretto da Marc Webb, ma dopo aver ottenuto uno scarso successo al botteghino con $ 708,9 milioni in tutto il mondo su un budget stimato di $200 milioni, Sony ha cancellato i piani futuri, incluso un terzo film diretto da Garfield e gli spin-off Sinister Six e Venom.

Originariamente previsto per il 16 luglio 2021, il film è stato posticipato per la prima volta al 5 novembre e infine al 17 dicembre. La notizia era arrivata lo stesso giorno in cui gli studi concorrenti Disney, Paramount e Warner Bros. hanno tutti annunciato il ritardo di alcune delle loro principali uscite, tra cui Tenet di Christopher Nolan, l’adattamento live-action di Mulan, A Quiet Place Part II di John Krasinski, il lungo -atteso sequel di Tom Cruise Top Gun: Maverick e i quattro sequel di Avatar di James Cameron.

Tom Holland tornerà per il film nei panni del protagonista, e resta da vedere quali cattivi affronterà in questo capitolo della trilogia. Data la fine di Far From Home, tuttavia, ognuno dei numerosi antagonisti della sua lista è probabilmente desideroso di combattere. La terza puntata dei film di Spider-Man dell’MCU conterrà anche il ritorno di Zendaya (Euphoria, Dune) nei panni di MJ. Lo Spider-Man di Tom Holland apparirà inoltre anche in un altro film dei Marvel Studios, in base al nuovo accordo.