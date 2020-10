Silent Hill 4 The Room: disponibile su GOG

Stamattina vi avevamo fatto sapere di come fosse comparsa la classificazione PEGI per PC di Silent Hill 4 The Room, horror della storica serie Konami uscito originariamente a giugno 2004 su PlayStation 2 e Xbox. Ebbene, da oggi è possibile acquistare il gioco su PC attraverso la piattaforma GOG al prezzo di 9,99 euro. Situazione simile a quella che si era verificata la scorsa settimana con altri giochi dell’azienda giapponese: Metal Gear, Castlevania e Contra.

Questa la descrizione di Silent Hill 4 The Room proprio attraverso la pagina GOG.

Henry Townshend si ritrova intrappolato nel suo appartamento e l’unica via di fuga è attraverso un misterioso portale che conduce ad un’orribile realtà alternativa. Con immagini raccapriccianti dietro ogni angolo e la sua sanità mentale messa alla prova, deve trovare la sua via d’uscita da questo incubo. Entra nella Stanza, una storia emozionante nella serie di giochi più terrificante di tutti i tempi.