Call of Duty Black Ops Cold War: la beta sarà un update corposo dell’alpha

Mancano veramente pochi giorni per far sì che i giocatori possono mettere le mani sulla beta dedicata a Call of Duty Black Ops Cold War, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 4, mentre l’edizione PlayStation 5 sarà disponibile nella giornata del 19 novembre. Ebbene, nel corso della giornata, un dipendente Treyarch, nello specifico Tony Flame, Game Designer, ha rivelato che la beta sarà un sostanziale aggiornamento dell’alpha.

Ecco il messaggio condiviso su Twitter dal Game Designer:

Vi ricordiamo che la beta partirà prima su PlayStation 4 dall’8 ottobre per chi ha prenotato, dopodiché sarà resa disponibile al tutti nella giornata del 12 ottobre. Invece, per quanto riguardano le versioni PC e Xbox One, tale versione testing sarà accessibile sempre a chi ha prenotato dal 15 ottobre e a tutti dal 17 ottobre. Infine, la beta si concluderà nella giornata del 19 dello stesso mese.

The Black Ops Cold War Beta is quite an upgrade over the Alpha. I don't think anyone quite realizes what this team can do in a short amount of time. From new features to the core feel, nearly everything has taken leaps forward.

My favorite part tho: the new lobby music kicks it

— Tony Flame (@Tony_Flame) October 2, 2020