Fall Guys: svelata la data d’uscita della seconda stagione

Dopo aver svelato diverse aggiunte che arriveranno con la seconda stagione di Fall Guys, Devolver Digital insieme a Mediatonic hanno svelato ulteriori dettagli interessanti sulla season in arrivo. Ebbene, finalmente è stata svelata dalle compagnie quando inizierà ufficialmente la seconda stagione nel titolo: 8 ottobre 2020.

Questa season sarà molto particolare poiché porterà ai giocatori ai tempi del Medioevo, con una serie d’aggiunte esclusive proprio dell’epoca come alcune skin e non solo. Vi ricordiamo inoltre che Fall Guys è attualmente disponibile per l’acquisto su PC e Xbox One, grazie al quale sta riscuotendo un grande successo tra i giocatori.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020