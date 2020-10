Ninja chiama VALORANT “ingiocabile”

Tyler ” Ninja ” Blevins ha quasi sei volte i follower della vittima del suo ultimo sfogo su Twitter, VALORANT di Riot Games . Lo sparatutto FPS ha attirato milioni di giocatori in tutto il mondo sin dal suo lancio all’inizio di quest’anno, ma il popolare streamer ha etichettato il gioco come “non riproducibile” ad alti livelli.

VALORANT ha avuto molti problemi iniziali dal suo lancio e, in genere, questi tendono a influenzare i giocatori di qualità superiore che si stanno avvicinando al rango immortale. Oltre a numerosi problemi da singoli agenti come Sova e Cypher, componenti come lunghi tempi di coda e server in ritardo hanno costretto numerosi giocatori a tornare a CS: GO o alla ricerca di un nuovo gioco da provare.

Ninja, che ora ha trascorso molto tempo a creare contenuti su giochi di società come Among Us, ha colpito VALORANT dopo aver tentato di riprodurre in streaming il gioco su Twitch. Ha dichiarato:

Valorant è attualmente ingiocabile. Nient’altro che DC in Classificate e Dogane, per non parlare degli imbroglioni in partite ad alto elo costantemente. Sova silenzioso glitch ULT, Cypher ult rompe i tuoi timpani. Spero davvero in alcune correzioni al più presto

Valorant currently unplayable. nothing but DC’s in Ranked and Customs, not to mention cheaters in high elo matches constantly. Sova silent ULT glitch, Cypher ult breaks ur ear drums. Really hoping for some hot fixes ASAP — NinjaInnit (@Ninja) October 1, 2020

L’ex professionista H1Z1 e Halo è diventato famoso durante la follia di Fortnite e da allora è stato influente per i suoi 6,4 milioni di follower su Twitter e 24 milioni di abbonati YouTube. Brandire un gioco ingiocabile susciterà sicuramente preoccupazione per gli sviluppatori, con molti giocatori più giovani che saltano sul carro, stufi di imbroglioni che sparano attraverso i muri.

Gli stessi Riot hanno già tentato di riparare elementi simili del gioco, installando un enorme software anti-cheat e limitando i tempi di coda ai livelli più alti. Il software anti-cheat è stato elogiato in passato, ma quei pochi sfuggenti che hanno attraversato la rete continuano a devastare le partite di alto livello senza essere smantellati.

Ninja continua a giocare a VALORANT nonostante il suo sfogo ed è stato persino collegato all’adesione al team di professionisti 100Thieves , anche se ciò sta diventando sempre più improbabile a causa della sua gamma di talenti in più titoli.