Super Smash Bros: ben 5 anni di discussione su Steve

Ieri pomeriggio, l’intero internet è quasi letteralmente esploso per dualità delle emozioni scaturite dall’annuncio dell’entrata di Steve, da Minecraft, nel roster dello smash brawl Super Smash Bros. A quanto pare, un ex impiegato della Mojang ha dichiarato che l’enorme “trattativa” sia stata discussa per ben 5 anni.

L’ex direttore di produzione di Minecraft, Daniel Kaplan, ha condiviso l’informazione tramite l’account ufficiale di Minecraft per poi riproporre il tweet agli utenti e chiedendo loro quando, secondo la loro opinione, tale accordo è stato discusso la prima volta. Ha così taggato Daniel Ahmad, Senior Analyst, il quale ha risposto con un sonoro “2014”.

Altri, come Liam Edwards della Q-Games, dicono invece che tali voci giravano da circa 3 anni ma poi riconfermata la durata “effettiva” da Kaplan, il quale ha continuato sulla riga dei 5 anni. Insomma, non v’è alcuna certezza in realtà ma ci faremo bastare le parole degli sviluppatori (o ex sviluppatori, come in questo caso). Sicuramente fa abbastanza scalpore il fatto che per l’aggiunta di un solo personaggio, si sia dovuto discutere per ben 5 lunghi anni.

Intanto, a breve verremo sicuramente a conoscenza dei vari attacchi e abilità di Steve in Super Smash Bros. Vedendo il trailer, è possibile evincere già qualcosina, come il poter costruire blocchi al momento e potersi craftare armi come aiuto in combattimento. Ciò vorrà dire che Steve potrà probabilmente brandire l’iconica spada di Minecraft.