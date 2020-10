The Mandalorian: pubblicato un nuovo poster della stagione 2

Disney+ ha pubblicato un nuovissimo poster della tanto attesa seconda stagione di The Mandalorian, con il cacciatore di taglie e Baby Yoda mentre corrono insieme su una speeder bike. La serie prequel di Star Wars, vincitrice agli Emmy Awards 2020, tornerà venerdì 30 ottobre sulla piattaforma di streaming.

Oltre all’annuncio dell‘ingresso di Boba Fett nella rosa dei personaggi, diversi registi hanno recentemente confermato il loro coinvolgimento nella nuova stagione, tra cui Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) e il regista del franchise di Ant-Man Peyton Reed, che si sono uniti al franchise che include già i ritorni. di Rick Famuyiwa (Dope), Dave Filoni, Carl Weathers e Jon Favreau (The Lion King).

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’emergere del Primo Ordine. Seguiamo i travagli di un pistolero solitario nei confini esterni della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

Pedro Pascal (Kingsman: The Golden Circle, Il Trono di Spade) interpreta un pistolero mandaloriano solitario ai confini esterni della galassia ed è affiancato da Gina Carano (Deadpool) che interpreta Cara Dune, un ex soldato d’assalto ribelle, che ha problemi a reintegrarsi nella società, e Carl Weathers nei panni di Greef, un uomo a capo di una gilda di cacciatori di taglie che assume The Mandalorian per un lavoro specifico.

La serie è interpretata anche da Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) e Nick Nolte (Affliction).

Jon Favreau è il produttore esecutivo e showrunner della serie, i registi per la prima stagione includevano Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), che dirige il primo episodio, più Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope ), Bryce Dallas Howard (Solemates) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok), che ha anche fornito la voce per il cacciatore di taglie IG-88 nella serie.