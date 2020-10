Outriders potrebbe esser rimandato a febbraio 2021?

Outriders della People Can Fly e Square Enix, looter-shooter ispirato a Destiny per certi versi, dovrebbe vedere la luce nella sessione di vacanze del 2020 ma, a quanto si può leggere nella pagina Steam dedicata al titolo, la piattaforma Valve pone la sua uscita nel mese di frebbraio del prossimo anno, esattamente al 2 febbraio 2021.

Se ciò dovesse esser vero, probabilmente ci vedremo arrivare un development update dalla People Can Fly che rimanda l’uscita del titolo ufficialmente al 2 febbraio. Attenzione, potrebbe però anche significare che solo la versione PC subirà un ritardo, magari.

Nulla ci è ancora dato sapere della faccenda, ma sicuramente qualcosa la verremo a sapere visto che, eliminando un sempre possibile errore da parte di Steam, le due opzioni sono quelle suggerite sopra. Intanto, Outriders permetterà ai giocatori di vestire i panni di 4 classi differenti, ampliando il gameplay style per ogni giocatore in un titolo fortemente incentrato sul PvE. Tanto incentrato sul PvE che, al momento, gli sviluppatori non hanno nei piani una componente PvP.

Vi ricordiamo infine che il looter-shooter della People Can Fly e Square Enix verrà pubblicato su PC ed esclusivamente sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Ovviamente, GamesVillage vi terrà al corrente qualora dovessero esserci eventuali aggiornamenti sulla situazione, quindi continuate a seguirci!