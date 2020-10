Baldur’s Gate 3: classi e razze presenti nell’Early Access

La data d’uscita di Baldur’s Gate 3 (seppur in Accesso Anticipato, purtroppo) si avvicina sempre più dopo l’ultimo posticipo del mese appena terminato e Larian Studios risponde finalmente ad uno dei quesiti più opprimenti per tutti i giocatori del genere e della serie. Quali classi e razze saranno giocabili all’uscita, il 6 ottobre?

Passiamo subito al dunque dicendovi che l’ambizioso titolo vi permetterà di scegliere tra 16 razze e sottorazze, assieme a sei classi iniziali. I giocatori potranno scegliere di essere degli umani, dei githyanki, elfi, elfi oscuri (o drow per chi è più del mestiere), mezzelfi, nani, halflings e tieflings. Ovviamente, a queste “macro” razze, si affiancano le sottorazze di ciascuna. Per le classi, queste saranno il Chierico, Combattente, Ranger, Ladro, Stregone e Mago, ciascuna con le rispettive sottoclassi.

Gli utenti potranno creare i propri personaggi e scegliere di giocare in single-player o multi-player fino ad un massimo di 4 giocatori, formando così un intero party. Al momento vi saranno circa 25 ore di contenuti da snocciolare in più playthrough. Razze come Drow e Githyanki sono piuttosto rare come razze nella Sword Coast, quindi vedrete come i png reagiranno alla vostra vista, qualora doveste scegliere di impersonare una o l’altra.

La creazione dei personaggi in Baldur’s Gate 3 è definita “fotorealistica”, visto che le razze sono basate su scan 3D di attori e modelli vari e, solo nell’Early Access, vi saranno già più di 150 teste tra cui scegliere. Ovviamente, la fase di creazione includerà tantissime scelte di personalizzazione, così da rendere unico ogni personaggio. A questo link potrete vedere la lista aggiornata direttamente da Larian Studios e intanto vedete pure nella galleria alcune nuove immagini, mentre vi ricordiamo nuovamente che l’Accesso Anticipato sarà giocabile tra pochi giorni, il 6 ottobre.