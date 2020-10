Doctor Strange in the Multiverse of Madness: le riprese stanno per iniziare

Durante un’intervista con Watch Time India, la star dell’MCU Benedict Cumberbatch ha rivelato di essere attualmente in pre-produzione dell’attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e ha condiviso quando si aspetta che le riprese inizino sul sequel.

“Sono in pre-produzione con il secondo film di Dr. Strange, che è molto eccitante. Inizieremo le riprese alla fine di ottobre o all’inizio di novembre.”

Il sequel viene descritto come il primo film horror nel MCU con il candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch che ritorna nei panni dello stregone supremo ed Elizabeth Olsen che appare anche come Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Secondo Kevin Feige, i prossimi spettacoli Disney+ WandaVision e Loki avranno entrambi un impatto diretto sugli eventi del sequel di Doctor Strange.

Doctor Strange e Scarlet Witch sono apparsi in Avengers: Endgame, dove sono stati entrambi visti l’ultima volta al funerale di Tony Stark. Anche Loki è apparso in Endgame ed è stato visto l’ultima volta dopo gli eventi della prima battaglia dei Vendicatori a New York, dove scappa con il cubo Tesseract.

Il sequel originariamente doveva essere diretto da Scott Derrickson, il sequel sarà ora diretto da Sam Raimi di Spider-Man con lo sceneggiatore di Loki Michael Waldron pronto a riscrivere la sceneggiatura. Chiwetel Ejiofor e Benedict Wong riprenderanno i loro ruoli, con Rachel McAdams che non si aspettava di tornare nel ruolo della dottoressa Christine Palmer.

Il primo film di Doctor Strange è stato rilasciato nel 2016 con Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista. Insieme a lui nel film c’erano Chiwetel Ejiofor nei panni di Karl Mordo, Rachel McAdams nei panni di Christine Palmer e Michael Stuhlbarg nei panni di Nicodemus West. Presentava anche il debutto in MCU di personaggi critici dalle pagine dei fumetti Marvel, tra cui Benedict Wong nei panni di Wong, Mads Mikkelsen nei panni del cattivo Kaecilius e Tilda Swinton nei panni dell’Antico (che è di origine celtica nel film invece che di origini dell’Asia orientale. ). Doctor Strange è stato diretto da Scott Derrickson, i cui crediti precedenti erano principalmente film horror come L’esorcismo di Emily Rose, Sinister e Deliver Us from Evil. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli, nel frattempo vi invitiamo a scoprire tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.