Overcooked 2 celebra l’autunno con un nuovo DLC gratuito

Quando arriva il momento di pensare ad un party game, sicuramente Overcooked e Overcooked 2 sono i migliori sul mercato in questo momento. Tra i mille piatti da cucinare assieme agli amici e cucine davvero da incubo, il secondo capitolo continua ad essere più che sostenuto e aggiornato dai suoi sviluppatori, Ghost Town Games.

Proprio per questo, un nuovo DLC gratuito è in arrivo in concomitanza dell’autunno e, con esso, nuovi piatti, cucine e pericoli di vario tipo. Coloro che detengono il gioco base possono, già da ora, scaricare l’aggiornamento appena descritto. Il DLC, Moon Harvest Festival, contiene cinque nuove cucine, ognuna con i suoi “problemi”, nuovi pericoli e nuove ricette per Moon Cakes.

Inoltre, Ghost Town Games ha ufficialmente confermato che il loro caotico party-game è in arrivo sulla prossima generazione di console, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Arriverà in una collection che conterrà Overcooked e Overcooked 2 e con essi tutti i DLC usciti fino ad ora. La collection avrà un nome non di poco conto, si chiamerà infatti Overcooked All You Can Eat. 4K e 60fps sono assicurati, ovviamente, con in più nuovi obiettivi per chi ama completare e nuove opzioni di accessibilità. Attualmente non è sicura alcuna data d’uscita per il titolo ma è previsto per il 2020, probabilmente in arrivo nello stesso periodo di lancio delle console.