PUGB Mobile: il 90% degli eventi Esports sono stati svolti in India

Il mercato degli Esports in India è molto diverso dal resto del mondo. Sebbene noi occidentali preferiamo, in larga parte, la piattaforma PC per la fruizione di titoli competitivi, lo stesso non vale per il Paese asiatico. Infatti, non è una novità che la stragrande maggioranza dei giocatori preferisce l’esperienza mobile. Ed è proprio per questo motivo che PUBG Mobile è stato uno dei successi nello Stato negli ultimi anni.

A conferma di ciò, è arrivato un report di Esports Chart, dove si denota il predominio di PUBG Mobile non solo a livello locale ma anche in tutto il globo. Infatti, il 90% degli eventi organizzati sul videogioco per smartphone sono stati svolti in India.

Paradossalmente, non poco tempo fa il governo indiano aveva bandito il gioco.