VALORANT: 100 Thieves annuncia i due membri finali del roster

100 Thieves ha finalmente annunciato gli ultimi due componenti che completeranno il roster di VALORANT, il celebre sparatutto tattico di Riot Games. Parliamo di Peter “Asuna” Mazuryk e Quan “dicey” Tran, i quali si uniranno ai loro compagni Hiko, Nitr0, e Steel.

Entrambi i nuovi innesti facevano parte della nota organizzazione degli Immortals, ma con l’ascesa di VALORANT i due hanno deciso di spostarsi nel nuovo ambiente professionale. 100 Thieves ha deciso di rinnovare le carte in tavola, al fine di creare un team in grado di supportare il capitano Hiko, che non ha particolarmente brillato negli ultimi tornei.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della società.

Excited to announce the final two members of 100 Thieves VALORANT: Asuna & Dicey!

With that, we have rounded out our competitive VALORANT roster:@Hiko@JoshNissan@nitr0@Asunaa@diceyzx

Time to grind! 💪 #100T pic.twitter.com/vjJbbWh4c5

— 100 Thieves (@100Thieves) October 2, 2020