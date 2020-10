Yakuza Like A Dragon: svelato un nuovo gameplay footage

Manca poco più di un mese all’uscita di Yakuza Like A Dragon per tutti i Paesi occidentali. Tuttavia, ogni giorno riceviamo sempre più dettagli sul settimo capitolo della famosa serie incentrata sulla malavita giapponese. Proprio nelle ultime ore, è stato svelato un nuovo gameplay footage che si concentra sul nuovo sistema di combattimento del titolo.

Effettivamente, tutti i fan sono in trepida attesa per Yakuza Like A Dragon, che ricordiamo verrà reso disponibile il 10 novembre per PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X e S mentre per PS5 dovremo aspettare a marzo del 2021. Uno dei motivi per cui la community non vede l’ora di provare la fruizione è sicuramente il cambio radicale del combat system, oltre al cambio di protagonista che vede il leggendario Kazuma Kiryu uscire di scena dopo 14 anni.