RTX 3070: Nvidia posticipa l’uscita

La Nvidia RTX 3070 avrebbe dovuto uscire il 15 ottobre, tuttavia, come si legge dal sito ufficiale di Nvidia, la scheda è stata rimandata al 29 ottobre. L’azienda spiega in un post sul blog che questo è per dare ai suoi partner più tempo per garantire che ci saranno scorte sufficienti il ​​giorno del lancio ed evitare ulteriori frustrazioni.

Come sappiamo, il lancio delle RTX 3080 e 3090, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo, non è stato esattamente perfetto, e questo fattore avrà sicuramente influito.

Secondo i dati ufficiali di Nvidia, l’RTX 3070 offrirà prestazioni che saranno paragaonabili alla potente RTX 2080 Ti, ma sarà offerta ad un prezzo molto ridotto.

La nuova scheda, infatti, sarà venduta al prezzo di 500$ (Quasi sicuramente 500€ in Italia)