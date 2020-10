Poco C3: Arrivano maggiori informazioni poco prima dell’uscita

Poco svelerà il Poco C3 il 6 ottobre e oggi, a distanza di solo pochi giorni prima della presentazione, il produttore cinese ha fornito maggiori dettagli riguardo le fotocamere posteriori dello smartphone.

Come affermato su Twitter, Il Poco C3 sarà caratterizzato da una tripla fotocamera sul retro insieme al flash LED. La fotocamera principale ha un sensore da 13 MP, a cui si aggiungono un’unità macro e un’unità per il calcolo della profondità.

Get ready to own the photography game. The #GameChang3r is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

RT if you want to own the #POCOC3 before anyone else.

Find out more 👉 https://t.co/6mcS8pyRWf pic.twitter.com/McjvM3rcur

— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 2, 2020