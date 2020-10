Super Smash Bros. Ultimate: i personaggi di Minecraft dal 14 ottobre

Ieri Nintendo ha annunciato l’arrivo di Steve, Alex, Zombie e Enderman di Minecraft all’interno di Super Smash Bros. Ultimate. Oggi il producer del gioco, Masahiro Sakurai ha mostrato in uno streaming le varie abilità che questi personaggi avranno all’interno del gioco, analizzando nel dettaglio movimenti e mosse, mostrando anche lo stage a tema Minecraft. Dopodiché sono stati mostrati anche dei combattimenti. Per quanto riguarda la musica, sono stati presi e ri-arrangiati 7 brani degli spin-off del titolo Mojang, ma non dal principale.

Dopo i 45 minuti di diretta, è stata svelata la data in cui arriveranno questi nuovi personaggi: il 14 ottobre, al prezzo di 5,99 euro.

C’è stata poi una parentesi sugli elementi aggiuntivi dei guerrieri Mii (Creeper, Maiale e Armatura di diamante per Minecraft, Giglamesh di The Tower of Duraga, Bomberman, e Travis di No More Heroes)

Sono stati poi mostrati gli Amiibo del Fighter Pass (Joker di Persona 5, L’Eroe di Dragon Quest XI, Banjo e Kazooie, Terry Bogard di Fatal Fury e Byleth di Fire Emblem Three Houses) Intanto noi vi lasciamo qui sotto al video completo della live.