The Falconeer: un’ora e mezza di gameplay con lo sviluppatore

Ieri Wired Productions e Tomas Sala avevano pubblicato un trailer di The Falconeer, mostrando le fazioni dell’RPG open world con combattimenti aerei. Poco fa, sui canali social del publisher, è stato fatto uscire un video gameplay di un’ora e mezza in cui a giocare è proprio lo sviluppatore del gioco, Tomas Sala, e che potete vedere qui sotto.

Vi ricordiamo che The Falconeer sarà disponibile dal 10 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

The Falconeer è un gioco di combattimento open-world caratterizzato da frenetici duelli aerei, in un misterioso mondo tutto da esplorare: il Grande Ursee.

Generazioni di decisioni velenose e tradimenti turbinano nel profondo. Le fazioni si scontrano. Entra in picchiata nel mondo di The Falconeer e librati nei cieli sul dorso di un devastante uccello da guerra. Scegli da che parte stare tra le fazioni e i clan sparsi nel Grande Ursee e scopri i segreti perduti nel mare. Approfitta di varie classi, ognuna con le sue statistiche, armi e uccelli da guerra che potrai potenziare vincendo battaglie, completando missioni, scoprendo segreti, applicando mutageni o canti. Sfrutta l’energia talassotermica per tuffarti, schivare, ruotare e avvantaggiarti.

The Falconeer è un gioco di combattimento open-world con duelli aerei veloci e brutali, in un incredibile mondo fantasy dove spingersi in esplorazione al di sopra delle nuvole, tra le onde del mare e nelle profondità sommerse dell’oceano.