Call of Duty Warzone: Arriva una nuova arma che già ha bisogno di un nerf

Call of Duty Warzone è uno dei Battle Royale del momento e, di recente, una nuova arma è apparsa nel gioco, l’SP-R 208. Trattasi di un normale cecchino (almeno all’apparenza) ma, in poco tempo, si è già guadagnato il titolo di arma Overpower.

Come si vede da questo video, l’arma ha un tempo di ricarica estremamente basso, un rinculo quasi inesistente e, soprattutto, è in grado di uccidere un giocatore nemico in un solo colpo. Una cosa che ricorda quasi un Railgun di Quake. Solamente che qui siamo su Call of Duty e i movimenti dei giocatori sono molto più limitati di quelli presenti in un FPS Arena.

L’arma è già ormai nota ai giocatori e siamo sicuri che, nei prossimi giorni, sarà nerfata, o almeno, questo è quello che sperano i giocatori.