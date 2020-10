The Pathless ha una data di uscita

Annapurna Interactive e Giant Squid hanno appena annunciato la data di uscita di The Pathless, che si rivela essere questo Novembre. Circa un paio di anni fa vi avevamo annunciato che il gioco sarebbe stato rilasciato nel 2019, data che poi è stata ampliamente posticipata.

Questa volta, il titolo è stato annunciato per l’uscita, non so su PS4, ma anche per PS5 e PC attraverso Epic Store Launcher ed Apple Arcade. Inoltre, su Playstation Blog, emergono ulteriori dettagli per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del gioco, che sembra raggiungerà i 60 FPS su PS5.

Haptic ha affermato che The Pathless sarà un’esperienza Open World curata sotto ogni particolare, con “un’esperienza una stupenda e curata parte esplorativa” ma, sarà veramente così? Solo il tempo ce lo dirà! Auguriamo il meglio per gli sviluppatori e, si spera, che questa volta non ci sarà un’ulteriore posticipazione.