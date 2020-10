Bloodborne è attualmente gratuito per i membri PS Plus

Bloodborne è già stato un titolo gratuito per o detentori dell’abbonamento del PlayStation Plus in passato ma, adesso, senza alcun avviso e forse grazie ad un errore, pare che l’esclusiva di successo targata FromSoftware sia nuovamente gratuita per gli iscritti al servizio PlayStation.

Ricordiamo inoltre che i titoli del mese di ottobre sono stati già rivelati e saranno disponibili tra pochi giorni, come potete leggere tra le nostre pagine. Converrebbe, a chi ancora non ha questo gioiello della FromSoftware, approfittare della cosa per assicurarsi Bloodborne, una delle esclusive che ha spiccato in questa generazione attualmente in chiusura.

Sony ha recentemente rivelato che il servizio PS Plus Collection verrà esteso con altri titoli che hanno formato la PlayStation 4, così da portare ancora più titoli al lancio e, probabilmente, post-lancio della nuova ammiraglia PlayStation 5. L’action RPG in questione è attualmente tra i titoli nel suddetto programma, quindi forse è disponibile proprio per questo motivo. Per riscattare il titolo, andate pure al PlayStation Store a questo link.