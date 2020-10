Call of Duty Modern Warfare: arriva la modalità Spec Ops su PC e Xbox One

Ritorniamo a parlare di Call of Duty Modern Warfare, titolo attualmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Dopo un corposo aggiornamento che ha aperto la stagione 6 in Warzone, la modalità battle royale dell’opera videoludica grazie alla quale attira sempre più giocatori, lo sparatutto in prima persona targato Infinity Ward ha ricevuto un update importante su PC e Xbox One.

In seguito ad aver annunciato l’esclusività della modalità Spec Ops per una durata complessiva di un anno, finalmente è stata resa disponibile anche su PC e Xbox One. I giocatori all’interno della modalità non dovranno fare altro che sopravvivere a varie ondate di nemici e completare alcuni task che gli verranno forniti ad una operazione specifica.