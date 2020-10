Genshin Impact: svelato l’ordine degli aggiornamenti per le nuove aree

Sicuramente il titolo della settimana, se non del mese, Genshin Impact è uscito soltanto qualche giorno fa ed è già sulla bocca di tutti. Dichiarato come “il titolo cinese con il miglior lancio di sempre”, dà al giocatore la possibilità di esplorare, al momento, due vaste regioni.

miHoYo ha attualmente rivelato alcune nuove informazioni riguardo il futuro del suo titolo open world. La prima è che ha confermato la prossima regione in arrivo, ovvero Inazuma. La regione che porterà il tema giapponese, sarà la prossima e terza regione su sette ad arrivare. La seconda novità riguarda l’ordine d’arrivo delle regioni all’interno del titolo.

Tramite un nuovo trailer, tale ordine è stato svelato. Più nello specifico, il suddetto video ordina gli atti della storia che vedremo e, ogni atto, corrisponde ad una regione. Il prossimo sarà appunto l’Atto II con Inazuma. Qui sotto vi proponiamo una lista degli atti finora menzionati.

Prologo – The Outlander Who Caught The Wind. Regione Mondstadt (Vento). Personaggio – Diluc;

Atto I – Farewell, Archaic Lord. Regione Liyue (Terra). Personaggio – Nigguang;

Atto II – Omnipresence Over Mortals. Regione Inazuma (Fulmine). Personaggio Ayaka Kamisato;

Atto III – Truth Amongst the Pages of Purana. Regione Sumeru (Legno). Personaggio Cyno;

Atto IV – Masquerade of the Guilty. Regione Fontaine (Acqua). Personaggio Lyney e Lynette;

Atto V – Incandescent Ode of Resurrection. Regione Natlan (Fuoco). Personaggio Iansan;

Atto VI – Everwinter Without Mercy. Regione Snezhnaya (Ghiaccio). Personaggio Harbinger Pulcinella;

Atto ? – The Dream Yet to Be Dreamed – Regione Khaen’riah (nessun elemento mezionato). Personaggio Bough Keeper Dainsleif;

Al momento, Diluc e Ningguang sono già all’interno del gioco mentre, tolto il personaggio di Inazuma, gli altri sono completamente nuovi. Il trailer, che potete vedere qui in calce, è narrato dall’ultimo personaggio che vedete nella lista, Bough Keeper Dainslef il quale, farà piacere a qualcuno sapere che lòa voce giapponese è presa dall’attore di Seto Kaiba di Yu-gi-oh. GamesVillage vi terrà al corrente su ogni nuova informazione per Genshin Impact. Qualora non lo aveste già fatto, qui potete leggere la nostra recensione del titolo, mentre a questo link è possibile scaricare il gioco per PC, mentre vi ricordiamo che è anche disponibile per sistemi mobile e PlayStation 4.