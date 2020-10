Godfall richiederà una connessione Internet costante per giocare

Nel corso della giornata odierna, sono arrivate diverse informazioni riguardanti Godfall, titolo in sviluppo presso Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Software, il quale raggiungerà gli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 12 novembre su PC, mentre l’edizione riservata a PlayStation 5 giungerà dal 19 novembre, data in cui la console next-gen targata Sony Interactive Entertainment sarà disponibile nelle catene e retailer di nostra conoscenza.

Ebbene, nonostante presenti una cooperativa da 3 giocatori e non avrà elementi da Game as a Service, come esponenti del genere del calibro di Destiny, The Division e tanti altri, Godfall richiederà una connessione costante anche per giocare solamente in singolo giocatore. Quindi, sappiate che qualora foste interessati ad acquistare l’opera videoludica, per poter accedervi dovrete possedere una connessione internet.