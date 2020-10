Super Mario Bros. 35 Recensione: Mario in salsa royale

Super Mario Bros. 35 è l’ennesima trovata geniale in perenne bilico tra riciclo compulsivo e folle reinterpretazione dei classici. Il più famoso titolo della saga eterna dell’idraulico baffuto, partorito esattamente trentacinque anni fa da “sua giocabilità” Shigeru Miyamoto, soprannome affibbiato dalle riviste di settore negli anni novanta, che, in occasione dell’anniversario, si trasforma in un incredibile titolo multiplayer per ben trentacinque giocatori online insieme. E trasforma un classico senza tempo in Battle Royale dinamico e divertente, giocabile esattamente per il tempo strettamente necessario ai festeggiamenti.

Trentacinque anni di gloriosa carriera

La serie di Super Mario Bros non ha decisamente bisogno di presentazioni, nata quasi quattro decadi or sono, ha per protagonista Super Mario, personaggio che ha invece debuttato quattro anni prima, con il nome di Jumpman nel glorioso titolo arcade dedicato allo scimmione “cravattamunito” Donkey Kong, del quale era antagonista. Come sappiamo, l’enorme successo del personaggio, capace di oscurare DK stesso, ha portato dapprima alla nascita nel 1983 del nuovo platform a schermata fissa Mario Bros, dove nascono appunto “ufficialmente” i fratelli Mario e Luigi, della premiata ditta idraulica statunitense, e, due anni dopo, con lo speciale suffisso “Super”, di un platform a scorrimento che segna una vero e proprio rinascimento per l’intera industria videoludica, messa in ginocchio dal famigerato E.T. The Extra-Terrestrial per Atari Video Computer System, considerato storicamente il simbolo della grande crisi dei videogiochi del 1983. Non proprio il primo arrivato, dunque, che merita una celebrazione di alto livello, essendo tuttora una serie ammiraglia di Nintendo stessa. In occasione dell’anniversario è già uscita una importante raccolta a tema mariano, ovvero quel Super Mario 3D All Stars che trovate in questa pagina, che comprende tre grandi classici tridimensionali. Titolo che riprende una delle raccolte più amata di sempre, ovvero Super Mario All Stars per SNES, che riproponeva nei primi anni novanta, la trilogia classica, con grafica e sonoro potenziati.

Super Mario Bros. 35: il multiplayer definitivo!

Il passo successivo nei festeggiamenti per l’anniversario è quindi la riproposizione del primo titolo classico in una versione completamente nuova, in multiplayer per ben trentacinque giocatori, sviluppato da ARIKA. Si, proprio lo specialista di riedizioni impossibili, già noto per TETRIS 99, uscito il 14 febbraio 2019, che permette di sfidare in multi altri novantotto giocatori, purché si sia abbonati al servizio Nintendo Switch Online. La storia, videoludica, si ripete. Seguendo lo stesso schema del precedente titolo, lo sviluppatore presenta uno schermo diviso in trentacinque segmenti, di cui uno è quello, più grande, dedicato a noi, in cui sfidarsi in multi proprio con il classico platform del 1985. Il gameplay di base richiama blandamente il multiplayer proposto nella serie grazie agli episodi New Super Mario Bros per Nintendo Wii, in cui i diversi giocatori interagivano insieme. Ovviamente il tutto è qui avvicinato alle dinamiche battle royale, con una sfida continua all’ultimo respiro. Del resto, lo sappiamo, il successo del genere negli ultimi anni è innegabile, ed è trainato da titoli di punta come Fortnite. Non è certo semplice controllare davvero ben 34 micro schermate oltre alla nostra, in modalità TV, figuriamoci in modalità portatile, soprattutto mentre si gioca, ma allenandosi giorno dopo giorno, si potranno ottenere sicuramente risultati ottimali.

La reiterazione innovativa del patrimonio classico

La ricetta Nintendo è sempre la stessa, prendere i grandi classici del suo glorioso passato, porre gli ingredienti base, mescolare in un modo mai provato prima, aggiungere un pizzico di sale ed ottenere magicamente qualcosa di incredibilmente nuovo, riproponendo sempre gli stessi piatti in maniera differente. Del resto la poliedricità di Mario e soci ben si adatta ad una reinterpretazione artistica praticamente perenne. Pixel Art ridipinta da nuovi colori, tele bianche colorate in maniera sempre nuova, con gli stessi cari vecchi pennelli ormai consumati dall’usura del tempo. Del resto, chi mai avrebbe immaginato, in tempi non sospetti, un Gioco Di Ruolo dedicato a Mario? Nessuno, e l’uscita di Super Mario RPG per Super Nintendo ha letteralmente rappresentato una pietra miliare.

Le meccaniche di Super Mario Bros. 35

Mutuando le dinamiche dal suo precedente blockbuster digitale, Tetris 99, lo sviluppatore ci offre la possibilità di effettuare partite veloci o veri e propri tour de force, in cui ben trentacinque agguerriti sfidanti saranno pronti a sfidarsi per l’agognato podio del vincitore. Si, perché come nel celebre film del 1986 Highlander – L’ultimo Immortale, “ne resterà solo uno!”. Una vera e propria sfida all’ultimo attacco e contrattacco, peraltro con difficoltà progressiva man mano che diminuiscono le unità in gioco. Alla fine di ogni sfida sarà possibile ottenere monetine e svariati bonus. Tre le tipologie di partita possibile, la prima è denominata Sfida a 35 ed è di fatto la modalità principale del gioco, con 35 Mario pronti a competere lungo i percorsi del titolo classico, cercando di sopravvivere ai nemici standard ed a quelli che gli altri giocatori buttano nel nostro percorso. Se si accumulano abbastanza monete si possono attivare alcuni potenziamenti, come ad esempio il Super Fungo, il Fire Mario o la classica Super Stella. Destreggiarsi tra la barra avanzamento livello, i numerosi nemici ed il menu degli attacchi è inizialmente complesso, ma dopo decine di partite sarà facile padroneggiarlo in pieno. Quest’ultimo offre diverse varianti, casuale, contrattacco, più monete, minor tempo, a cui si unisce una speciale roulette dei potenziamenti, che si attiva dopo la raccolta di almeno 20 monete. Molto importante anche il tempo residuo, che si rivelerà fondamentale per la conclusione positiva e vittoriosa di una corsa. Più azioni si compiono più sale. Un solo tentativo, una sola vita, per trionfare o perire eroicamente nel tentativo di scalare la classifica. Poco altro nell’offerta ludica, in verità, con una semplice Sfida Speciale in cui è possibile giocare i livelli in ordine diverso, con cento monete iniziali, ed infine Allenamento che altro non è che il Super Mario Bros. classico nudo e crudo, con cui testare i livelli in solitaria, senza i 34 avversari, ed allenarsi appunto nel titolo classico, in cui magari i millennial, ammettiamolo, non sono molto esperti quanto i giocatori più attempati. Gli otto mondi del grande classico non sono infine disponibili tutti e subito, ma vanno sbloccati con certosina precisione e pazienza. Poter scegliere i quattro tipi di attacco personalmente, tra casuale, contrattacco, più monete e meno tempo, regalerà certo grosse variabili alla partita in corso, soprattutto il primo, che va a colpire a caso due nemici in gioco. La longevità del titolo è praticamente infinita in multiplayer. La soluzione migliore è munirsi di un controller classico e di una TV il più grande possibile. Abbiamo provato il titolo su un 55 pollici, un 32 ed in modalità portatile, e decisamente le schermate si facevano minute ma ancora giocabili nel secondo caso ma troppo piccole nel secondo. Se avete solamente Nintendo Switch Lite preparatevi a soffrire, masochisti nintendari!

Balla Mario, balla come sai…Balla Mario, non fermarti!

Grafica e sonoro sono fin troppo tradizionali, il tutto si presenta, similmente a Tetris 99, con una schermata principale in 4:3 in cui siamo protagonisti noi, e altri 34 inquadrature divise in mini schermatine di uguale grandezza. La cosmesi è la medesima del grande classico per Nintendo Entertainment System, con quel design fanta-bucolico ideato da Shigeru Miyamoto nel 1985 e le musiche sono, ovviamente, le immortali melodie del maestro Koji Kondo. Come Battisti e Mogol per la musica leggera degli anni sessanta italiana, bastano questi due nomi a designarne senza ombra di dubbio l’eccelsa qualità compositiva. Con un po’ più di frenesia alla Battle Royale, sicuramente. La localizzazione, infine, è completamente in italiano.

Super Mario Bros. 35, per molti ma non per tutti!

L’incredibile titolo è disponibile a partire dal primo Ottobre, solo in formato strettamente digitale e, soprattutto, per i soli abbonati al solo servizio Nintendo Switch Online. Ma non solo, anche per un tempo strettamente predefinito.Sarà infatti possibile giocare in multiplayer online con Super Mario Bros. 35 ufficialmente solo fino al 31 Marzo 2021. E dopo, arriverà l’oblio per il titolo, a meno di ripensamenti da parte della casa madre, cosa in cui i fan sperano ardentemente. All Good Things… (Come to an End), come l’ultimo compianto episodio di Star Trek: The Next Generation. Tutte le cose belle finiscono, ed il fatto che Super Mario Bros. 35 sia un gioco dalla limitazione temporale, piuttosto che un titolo da giocare per sempre, è il suo maggior difetto. Si il Mario definitivo in multiplayer, purtroppo, è destinato all’oblio.

La Nintendo Difference, dunque, esiste ancora. Super Mario Bros. 35 è genio puro. Lo sviluppatore responsabile di Tetris 99 tira fuori dal cilindro un’altra piccola grande perla destinata solamente agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Un grande classico come Super Mario Bros trasformato in un bizzarro Battle Royale ad otto bit per ben trentacinque giocatori, per festeggiare il 35mo anniversario della serie. Divertimento esponenziale e rigiocabilità a livelli mai visti, però purtroppo il titolo, sappiatelo, sarà disponibile solo fino al trentuno marzo 2021. Questo è l’unico vero difetto di un titolo altrimenti perfetto, da giocare, però, nella sola modalità casalinga, dove si esprime al meglio.