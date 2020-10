Riot Games annuncia i team per il modello di partnership a lungo termine CBLoL

Riot Games ha svelato le 10 squadre scelte per la sua competizione brasiliana della League of Legends , Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) .

La lega ha adottato un modello di partnership a lungo termine, come si è visto nella LPL cinese, nella LEC europea e nella LCS nordamericana.

Si dice che quasi 20 organizzazioni abbiano mostrato interesse formale a diventare un partner per il CBLoL, che si sta muovendo verso un formato di partnership invece di avere un campionato aperto. Tuttavia, solo 10 slot erano stati assegnati per la competizione e Riot Games ha ridotto i candidati nel corso di un processo che include numerose fasi.

Le squadre che sono state selezionate in seguito ai molteplici round di considerazione, inclusa una domanda formale e la presentazione della documentazione organizzativa, sono le seguenti: