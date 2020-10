Team Secret in partnership con Jing Ji Bao

L’organizzazione europea Team Secret ha annunciato la sua partnership con l’operatore di scommesse cinese Jing Ji Bao per il suo roster di Dota 2 .

Un operatore di gioco d’azzardo in Asia, ing Ji Bao offre servizi orientati ai giocatori e opportunità di gioco in più mercati.

l Team Secret ha dominato la scena di Dota 2 durante l’era online, a seguito di COVID-19, avendo vinto otto tornei consecutivi, con un record di 24-0 nelle mappe durante le serie delle finali.

Questa partnership arriva subito prima del prossimo evento principale di Team Secret, ESL One Germany 2020 , che prenderà il via il 5 ottobre. La squadra competerà per il suo nono major consecutivo per un primo premio di $ 400.000 (£ 310.050).

John Yao, CEO di Team Secret , ha commentato in un comunicato: “Gli oddsmaker online sono un panorama di sponsor complicato da navigare e trovare un partner fidato è sempre difficile. Siamo estremamente lieti di aggiungere Jing Ji Bao come nostro sponsor di gioco in Asia e siamo onorati del loro supporto al nostro team DOTA2 di livello mondiale. Unendo le forze, porteremo un nuovo livello di esperienza a tutti i nostri fan “.